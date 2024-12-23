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Померанцев Петр Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Померанцев Петр Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2802-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.06.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Слободо-Ильинской церкви города Можайск псаломщик
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
13.06.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Померанцев Сергий Петров
Отец - Померанцев Петр Феодоров, Слободо-Ильинской церкви города Можайск псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Померанцева Анастасия Петрова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Александра Александровна, Московской Преображенской, что в Пушкарях, Церкви Псаломщик дочь девица
Воспр. - Солнцев Александр Алексеев, Московской Преображенской, что в Пушкарях, Церкви Псаломщик (г. Москва, )
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