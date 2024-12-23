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Гоголев Андрей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гоголев Андрей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2791-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Колганов Василий Николаев
Отец - Колганов Николай Семенов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Колганова Наталия Иоакимова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гоголев Андрей Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Семенова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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