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Басов Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Басов Николай Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2750-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.11.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.11.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 71 муж
Урожд. - Басов Григорий Николаев
Отец - Басов Николай Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Басова Анна Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Басова Анисия Иванова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Власов Василий Николаев, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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