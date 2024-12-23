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Антонова Евдокия Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Антонова Евдокия Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2742-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.10.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.10.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 муж
Урожд. - Антонов Иоанн Михайлов
Отец - Антонов Михаил Антонов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Антонова Мария Михайлова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Антонова Евдокия Семенова, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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