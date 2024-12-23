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Любовь Иоакимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Любовь Иоакимова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2726-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.09.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
11.09.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 137
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Любовь Иоакимова
Отец - Рожков Иоаким Евтихиев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Ксения Сергеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузина Екатерина Иванова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожков Михаил Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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