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Прусаков Филипп Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Прусаков Филипп Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2721-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.08.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.08.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Макеев Александр Михайлов
Отец - Макеев Михаил Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Макеева Праскева Петрова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Петрова, крестьянская девица (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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