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Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2708-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.08.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
02.08.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Зуев Василий Григорьев
Отец - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Пелагея Николаева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Николаева, крестьянская жена (д. Опарино, )
Воспр. - Иван Николаев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Вып. 27.04.??
Примечание / Дополнительно
Вып. 27.04.??
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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