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Рожков Константин Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожков Константин Григорьев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2688-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.05.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
21.05.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 128
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Рожков Константин Григорьев
Отец - Рожков Григорий Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Пелагея Петрова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Петрова, крестьянская девица (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Антонов Матвей Максимов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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