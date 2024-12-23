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Зуева Анна Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуева Анна Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2608-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.09.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.10.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Пелагея Алексеева
Отец - Байков Алексей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Евдокия Феодорова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Бондарев Александр Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуева Анна Андреева, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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