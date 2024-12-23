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Картышев Илия Александров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Картышев Илия Александров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2572-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.07.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.07.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 113
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Картышев Илия Александров
Отец - Картышев Александр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Картышева Матрона Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Картышев Михаил Александров, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Маруева Пелагея Яковлева, крестьянская девица (с-цо Крючково, Гжатский у., Смоленская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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