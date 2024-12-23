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Мария Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Егорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2563-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.05.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.05.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 111
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Мария Егорова
Отец - Ларин Егор Павлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Елена Тимофеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Баринов Феодор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Тельнова Анна Павлова, крестьянская жена (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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