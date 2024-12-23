Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Васильева

Александра Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2555-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.05.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.05.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 110
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Елена Михайлова
Отец - Диков Михаил Петров, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Дикова Пелагея Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Васильева, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Диков Иоаким Михайлов, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.