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Колоскова Анастасия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колоскова Анастасия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2512-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.01.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.01.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 100
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Картышев Михаил Михайлов
Отец - Картышев Михаил Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Картышева Надежда Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Картышев Владимир Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колоскова Анастасия Иванова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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