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Сидякина Параскева Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сидякина Параскева Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2470-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.09.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.09.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 174
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Надежда Иванова
Отец - Королев Иван Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Королева Матрена Иванова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Королев Петр Матвеев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сидякина Параскева Матвеева, крестьянская жена (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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