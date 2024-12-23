Андрей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Петров

Андрей Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2457-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.08.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.08.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Андрей Петров
Отец - Петр Прохоров, крестьянин (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Васса Филиппова (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наумов Сергей Яковлев, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ольга Иванова, можайская мещанка (г. Можайск, Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.