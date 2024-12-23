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Анна Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Егорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2399-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.12.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.12.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 174
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Анна Егорова
Отец - Мочалин Егор Михайлов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мочалина Александра Фееодорова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мочалин Григорий Михайлов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мочалина Параскева Иванова, крестьянская вдова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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