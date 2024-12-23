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Гудайкина Ксения Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гудайкина Ксения Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2390-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.11.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Зуев Михаил Иванов
Отец - Зуев Иван Иванов, из крестьян запасной фельдфебель ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Наталия Дмитриева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гудайкин Иван Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гудайкина Ксения Иванова, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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