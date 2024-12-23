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Шеленин Андрей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шеленин Андрей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2360-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.07.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
31.07.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Шеленин Василий Дмитриев
Отец - Шеленин Дмитрий Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шеленина Параскева Иванова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Перфольева Мария Иванова, крестьянская девица (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Шеленин Андрей Иванов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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