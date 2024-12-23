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Кузина Параскева Никитина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузина Параскева Никитина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2357-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
28.07.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Серов Василий Алексеев
Отец - Серов Алексей Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Серова Анна Иванова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузина Параскева Никитина, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Серов Алексей Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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