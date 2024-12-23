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Митина Матрона Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Митина Матрона Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2304-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.01.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.01.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Анна Дмитриева
Отец - Митин Дмитрий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Митина Матрона Стефанова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаев Алексей Матвеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Петракова Евдокия Константинова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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