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Осипова Анастасия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Осипова Анастасия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2272-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.10.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.10.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 188
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Осипов Стефан Николаев
Отец - Осипов Николай Матвеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Осипова Анастасия Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Горлов Семен Иванов, крестьянский сын (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Горлова Александра Иванова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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