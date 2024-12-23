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Жукова Пелагея Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Жукова Пелагея Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2258-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 185
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Жуков Михаил Алексеев
Отец - Жуков Алексей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Жукова Мария Николаева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Жуков Феодор Ильин, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Жукова Пелагея Семенова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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