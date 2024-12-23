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Ульянов Николай Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ульянов Николай Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2237-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.08.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
20.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 181
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Наталия Николаева
Отец - Ульянов Николай Васильев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ульянова Акилина Иванова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лотарев Василий Иванов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ульянова Пелагия Васильева, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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