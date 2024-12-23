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Казанов Николай Илиин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Казанов Николай Илиин
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2202-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 173
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Казанов Николай Илиин
Отец - Казанов Илия Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Казанова Анна Козмина (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Козанов Иван Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Козанова Елена Васильева, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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