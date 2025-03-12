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Шишков Василий Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шишков Василий Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2185-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.03.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.03.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Богомолов Иоанн Иванов
Отец - Богомолов Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Евдокия Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Мария Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Шишков Василий Феодоров, крестьянин (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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