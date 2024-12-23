Миронова Параскева Дмитриева
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Миронова Параскева Дмитриева
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2175-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 01.02.1899
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская вдова
- Нас. пункт приписки
- с. Телепнево, Лукинская вол., Звенигородский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 02.02.1899
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 168
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Миронов Симеон
Мать - Миронова Параскева Дмитриева, крестьянская вдова (с. Телепнево, Лукинская вол., Звенигородский у., Московская губ.)
Воспр. - Вайда Евфросиния Семенова, крестьянская вдова (д. Городок, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Тютин Василий Феодоров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
- Примечание / Дополнительно
- незаконнорожденный
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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