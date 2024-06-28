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Дроздова Татиана Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Дроздова Татиана Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
659-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
12.03.1908
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
12.03.1908
Причина смерти
от воспаления легких
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Константин Некрасов; Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3843, лист: 131
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 жен
Умерш. - Дроздова Татиана Иванова, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: возраст не видно из за разворота страниц
Примечание / Дополнительно
возраст не видно из за разворота страниц
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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