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Богомолова Зинаида Иоакимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолова Зинаида Иоакимова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
657-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
16.02.1908
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь младенец
Дата смерти
16.02.1908
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3843, лист: 131
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 жен
Умерш. - Богомолова Зинаида Иоакимова, крестьянская дочь младенец
Отец умерш. - Богомолов Иоаким Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: возраст не видно из за разворота страниц
Примечание / Дополнительно
возраст не видно из за разворота страниц
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