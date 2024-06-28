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Пугачев Николай Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачев Николай Николаев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
535-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.06.1910
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын младенец
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
23.06.1910
Возраст (дней)
11
Причина смерти
от природной слабости
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4086, лист: 111
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 муж
Умерш. - Пугачев Николай Николаев, крестьянский сын младенец (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Отец умерш. - Пугачев Николай Ильин, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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