Волкова Ирина Егорова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Волкова Ирина Егорова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 268-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 21.12.1917
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Дата смерти
- 21.12.1917
- Возраст (лет)
- 2
- Возраст (месяцев)
- 6
- Причина смерти
- от кори
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Сергий Смородин, дьякон Сергей Померанцев, и.д. псаломщика Сергей Отрадинский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 194
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 27 жен
Умерш. - Волкова Ирина Егорова, крестьянская дочь
Отец умерш. - Волков Егор Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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