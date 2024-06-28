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Бурова Татиана Максимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурова Татиана Максимова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
133-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
05.09.1915
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
05.09.1915
Возраст (лет)
80
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Константин Некрасов; Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Сергей Померанцев, псаломщик Михаил Кротков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 97
Полная запись МК
Счёт умерших: 30 жен
Умерш. - Бурова Татиана Максимова, крестьянская вдова (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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