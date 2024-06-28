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Калмыков Петр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Калмыков Петр Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
319-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
23.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 175
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Казаков Николай Михайлов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Калмыкова Пелагея Иванова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Василевский Владимир Михайлов, почетный гражданин
Свидетель жениха №2 - Зенин Андрей Дмитриев, волоколамский мещанин (г. Волоколамск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Калмыков Петр Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Калмыков Федор Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Баранов Илия Иванов, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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