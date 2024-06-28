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Блинов Андрей Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Блинов Андрей Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
308-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.10.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
15.10.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 201
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Разуваев Козма Васильев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Петрова, питомка Московского Воспитательного Дома № 2937=1881 (д. Кузянино, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Майоркин Михаил Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ребров Матвей Феодоров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Блинов Андрей Дмитриев, крестьянин (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Толкачов Василий Антонов, крестьянин (д. Кузянино, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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