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Горелов Козьма Стефанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Горелов Козьма Стефанов
Тип записи
о браке
Номер записи
286-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.10.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.10.1902
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 210
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Горелов Георгий Григорьев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Майоркина Параскева Константинова, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горелов Козьма Стефанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горелов Иван Григорьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пугачев Николай Семенов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Маёркин Михаил Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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