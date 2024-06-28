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Королев Сергей Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Королев Сергей Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
268-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.01.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Полачево,
Дата брака
09.01.1902
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 205
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Колотушкин Василий Александров, запасной стрелок ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Новосадова Надежда Григорьева, крестьянская девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Колотушкин Феодор Степанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Колотушкин Михаил Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Королев Сергей Павлов, крестьянин (д. Полачево, )
Свидетель невесты №2 - Овчинников Семен Иванов, крестьянин (д. Полачево, )
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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