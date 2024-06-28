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Феодоров Михаил Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Феодоров Михаил Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
258-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.07.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Аникино, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата брака
28.07.1903
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 214
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Бабурин Михаил Феодоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елизавета Николаева, крестьянская девица (д. Малое Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Гулин Петр Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никитин Василий Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соловьев Родион Петров, крестьянин (д. Малое Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодоров Михаил Николаев, крестьянин (с-цо Аникино, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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