Данилина Праскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилина Праскева Михайлова

Данилина Праскева Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Данилина Праскева Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2134-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.10.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.10.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Пелагея Алексеева
Отец - Данилин Алексей Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Данилина Марфа Васильева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Данилин Андрей Егоров, состоящий на действительной службе (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Данилина Праскева Михайлова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.