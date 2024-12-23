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Блинова Акилина Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Блинова Акилина Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2131-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.09.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
29.09.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 муж
Урожд. - Блинов Григорий Иванов
Отец - Блинов Иван Феодоров, из крестьян запасной нижний чин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Блинова Ксения Яковлева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Блинова Акилина Феодорова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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