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Бухарева Анисия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бухарева Анисия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2115-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
московская мещанская девица
Нас. пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
11.08.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Кондратьев Максим Николаев
Отец - Кондратьев Николай Дамианов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кондратьева Евдокия Алексеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бухарева Анисия Иванова, московская мещанская девица (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Пшеничников Аркадий Давыдов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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