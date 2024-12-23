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Комаров Тимофей Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Комаров Тимофей Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2078-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Комаров Георгий Тимофеев
Отец - Комаров Тимофей Павлов, крестьянин (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Комарова Евдокия Терентиева (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Карц Татиана Васильева, мещанская жена (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, Ильинской города Можайска церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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