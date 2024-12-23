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Адрианова Мария Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Адрианова Мария Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2070-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Анастасия Александрова
Отец - Адрианов Александр Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Адрианова Мария Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Черкасов Егор Михайлов, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Черкасова Екатерина Романова, крестьянская вдова (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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