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Афонасиева Матрена Игнатиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Афонасиева Матрена Игнатиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2060-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.03.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
01.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Разоренов Евфимий Петров
Отец - Разоренов Петр Прохоров, крестьянин (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Разоренова Васса Филиппова (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Афонасиева Матрена Игнатиева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Николаев, воспитанник Московского Воспитательного Дома (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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