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Колганова Александра Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колганова Александра Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2036-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Мария Матвеева
Отец - Суханов Матвей Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Ирина Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колганова Александра Семенова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханов Егор Николаев, состоящий на действительной службе из крестьян (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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