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Татиана Филиппова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Татиана Филиппова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2028-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Татиана Филиппова
Отец - Покатайкин Филипп Петров, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Покатайкина Анастасия Константинова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Покатайкина Татиана Петрова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачев Николай Семенов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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