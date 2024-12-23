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Ларин Михаил Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларин Михаил Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2013-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.12.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
02.12.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 191
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 муж
Урожд. - Ларин Николай Михайлов
Отец - Ларин Михаил Андреев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Евдокия Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Денисова Мария Гавриилова, крестьянская девица (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларин Дмитрий Андреев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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