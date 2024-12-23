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Леханова Праскева Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Леханова Праскева Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2007-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.10.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
27.10.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Леханов Стефан Семенов
Отец - Леханов Семен Абрамов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Леханова Варвара Алексеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханов Василий Ильин, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханова Праскева Григорьева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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