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Петр Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
822-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.11.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Аксентьево, Можайский у., Московская губ.
Дата брака
05.11.1856
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 226
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Степан Васильев, крестьянский сын (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Праскева Яковлева, крестьянская дочь девица (д. Нероново, Медынский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Федор Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Федоров, крестьянин (д. Тихоново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Николаев, крестьянин (д. Аксентьево, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Кириллов, крестьянин (д. Аксентьево, Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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