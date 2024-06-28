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Тимофей Кириллов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Тимофей Кириллов
Тип записи
о браке
Номер записи
797-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.11.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
06.11.1864
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 230
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - (Лапаев) Григорий Васильев, временно обязанный крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агрипина Андреева, временно обязанная крестьянская дочь (д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Флор Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лапаев Григорий Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тимофей Кириллов, крестьянин (д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тимофей Тимофеев, крестьянин (д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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