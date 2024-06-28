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Козма Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Козма Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
785-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.01.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
31.01.1864
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 226
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - (Бочаров) Михаил Андреев, временно обязанный крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Ефимова, временно обязанная крестьянская дочь (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Козма Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мартын Мартынов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Никифор Яковлев, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Михайлов, крестьянин (д. Сельцы, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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