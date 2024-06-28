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Степан Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Степан Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
783-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
17.01.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Халдеево, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
17.01.1864
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 226
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Григорий Мокиев, временно обязанный крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евфимия Емельянова, мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Надувалин Михаил Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бочаров Михаил Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Степан Васильев, крестьянин (д. Халдеево, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Иванов, крестьянин (д. Долгининой, Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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